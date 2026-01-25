Campane del vetro stracolme in via Catania

In via Catania, le campane del vetro risultano frequentemente sovraffollate, rendendo difficile la corretta raccolta differenziata. Nonostante alcuni residenti tentino di rispettare le norme, la mancata regolarità nello svuotamento delle campane ostacola gli sforzi di smaltimento corretto. Questa situazione evidenzia le criticità nella gestione dei rifiuti nella zona, sottolineando l’importanza di interventi più tempestivi ed efficaci.

È vero che i palermitani non sono molto virtuosi in materia di raccolta differenziata, ma ai pochi che cercano di seguire le regole in via Catania risulta molto difficile in considerazione del fatto che lo svuotamento delle campane non viene effettuato con regolarità. Speriamo in meglio. Grazie.🔗 Leggi su Palermotoday.it

