Amici 25 le pagelle della quarta puntata del Serale | Elena 7,5 ed Angie 7 le favorite eliminata Caterina 5,5

Sabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la serata si sono sfidati gli allievi in gara, con alcuni risultati che hanno portato all’eliminazione di Caterina, che ha ottenuto un voto di 5,5. Elena e Angie sono state indicate come le preferite della puntata, con voti rispettivamente di 7,5 e 7.