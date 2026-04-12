Amici 25 le pagelle della quarta puntata del Serale | Elena 7,5 ed Angie 7 le favorite eliminata Caterina 5,5
Sabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la serata si sono sfidati gli allievi in gara, con alcuni risultati che hanno portato all’eliminazione di Caterina, che ha ottenuto un voto di 5,5. Elena e Angie sono state indicate come le preferite della puntata, con voti rispettivamente di 7,5 e 7.
Sabato 11 aprile è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. La giuria è composta da Amadeus, Elena D'Amario, Gigi D'Alessio e Cristiano Malgioglio. Qui le pagelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
Amici 25, le pagelle della terza puntata del Serale: Angie (7) popstar, eliminati Plasma (5,5) e Valentina (5)Sabato 4 aprile è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi.
Angie ed Elena devono vincere Amici 25, Riccardo e Lorenzo ancora in cerca di identità: le pagelle del Serale di sabato 11 aprileRoma, 11 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di sabato 11 aprile del Serale di Amici 25.