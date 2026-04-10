Glielo ha rotto in testa Amici 25 Anna Pettinelli ‘vittima’ di Rudy Zerbi

Durante la fase serale di Amici 25 si sono verificati nuovi episodi che hanno attirato l’attenzione. In particolare, si parla di un episodio in cui un insegnante avrebbe colpito un giovane in modo violento durante una lezione. La scena ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social, ma senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni che chiariscano l’accaduto. La produzione non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’incidente.

La macchina del serale di Amici 25 continua a regalare colpi di scena e momenti destinati a far discutere. Le registrazioni della quarta puntata, andate in scena giovedì 9 aprile, hanno acceso il dibattito tra i fan ancora prima della messa in onda, grazie alle numerose anticipazioni circolate sul web. Tra dinamiche di gara, ritorni inattesi e siparietti sopra le righe, il talent di Maria De Filippi si conferma ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. >> Kate e William hanno dovuto dire tutto a George: cosa succede adesso Non sono mancati i momenti di leggerezza, ma anche episodi che hanno fatto storcere il naso al pubblico più attento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studioEnnesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un'accesa lite.

“Allora voi due…”. Amici 25, lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: spuntano le immaginiIl daytime di Amici 25 andato in onda il 2 febbraio ha messo temporaneamente in secondo piano gli allievi per concentrarsi quasi interamente su uno...