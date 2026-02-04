Durante la diretta di Amici 25, Rudy Zerbi ha criticato duramente Anna Pettinelli, scatenando una reazione immediata. Dopo le parole del produttore, la Pettinelli ha deciso di abbandonare lo studio, lasciando tutti i presenti sorpresi. La polemica tra i due continua a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Ennesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un’accesa lite. I due insegnanti dello show di Maria De Filippi infatti hanno discusso riguardo l’esibizione del cantante Riccardo Stimolo che è stata valutata come insufficiente dalla Pettinelli. La lite fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Tutto è iniziato dalla scelta di Rudy Zerbi di chiedere un confronto con Anna Pettinelli dopo le sue dichiarazioni riguardo Riccardo Stimolo. Il professore di canto ha invitato la collega a rivedere l’esibizione del cantante, ma Anna Pettinelli non ha cambiato idea. “Non lo vedo straordinariamente stabile, non convince – ha detto -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio

Approfondimenti su Amici 25

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Amici 25

Argomenti discussi: Amici 25, Rudy Zerbi difende Riccardo Stimolo e attacca duramente Anna Pettinelli (VIDEO); Amici 25, pagelle: Alessandra Celentano cuore d'oro (7), Al Bano bacchetta i giudici (7), l'amore vero di Emanuel Lo e Giorgia (8); Amici 25: Valentina è tornata nella scuola? Finalmente sappiamo cosa ha deciso (video); Amici 25, Valentina Pesaresi torna in classe: ?Voglio arrivare fino alla fine. La lettera della cantante emoziona la scuola e il pubblico.

Amici 25, Rudy Zerbi difende Riccardo Stimolo e attacca duramente Anna Pettinelli (VIDEO)Subito dopo l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono tornati a confrontarsi sull'esibizione di Riccardo Stimolo e non sono mancate le critiche! msn.com

Amici 25, Zerbi umilia Pettinelli: Non sei in grado di parlare di tecnica/ Lei furiosa: Sei inutileLite durissima tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 25: volano accuse e parole forti per il voto dato a Riccardo Stimolo ... ilsussidiario.net

Rudy Zerbi: Mio papà... http://goo.gl/YP2AUa 'Io però so che lui mi vuole bene e lui che io ne voglio a lui...' facebook