Durante il quinto appuntamento di Amici 2026, la ballerina Kiara è stata eliminata, lasciando il Serale. La decisione riguarda la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, che ha visto concludersi il percorso della giovane artista. La puntata ha visto altri momenti di gara tra i concorrenti, con l’eliminazione che ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti.

Un altro talento di Amici 2026 ha salutato il Serale. Nel quinto appuntamento l’eliminazione è toccata alla squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: fuori la ballerina Kiara. Il verdetto è stato svelato soltanto durante la messa in onda della puntata su Canale 5, registrata giovedì, quando Kiara, insieme a tutti gli altri allievi in gara, è rientrata in casetta. Come in ogni puntata, è Maria De Fillippi a collegarsi con loro per l’annuncio del verdetto. La ballerina ha avuto la peggio nel ballottaggio finale contro i cantanti Lorenzo e Riccardo. I tre sono finiti a rischio dopo che le rispettive squadre hanno perso nelle tre manche di puntata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Amici 2026, eliminata Kiara

Amici 25 - Le fragilità di Kiara

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