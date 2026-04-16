La puntata serale di Amici di Maria De Filippi trasmessa sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 ha segnato un momento importante nella gara tra gli allievi. Durante la serata, Kiara e due cantanti si sono confrontate nel ballottaggio finale, determinando chi tra loro proseguirà il percorso nel programma. La puntata ha mostrato nuovi equilibri e tensioni tra i partecipanti, con momenti di confronto e decisioni decisive.

Il serale di Amici di Maria De Filippi entra in una fase decisiva e la puntata in onda sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 porta con sé nuovi equilibri tra gli allievi. Le anticipazioni di Amici 25, emerse dalla registrazione, accendono i riflettori su un ballottaggio finale a tre che fa subito partire il dibattito tra pubblico e fan. Qui sotto, tutti i dettagli su prove, ospiti e concorrenti a rischio eliminazione della quinta puntata del serale. Nel corso della puntata di Amici 25 del 18 aprile 2026 non manca un momento di forte tensione. Stando alle anticipazioni di SuperGuidaTv, scoppia infatti una discussione tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, anticipazioni serale puntata 18 aprile 2026: Kiara e due cantanti al ballottaggio finale, chi sono?

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