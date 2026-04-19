Durante il quinto serale di Amici 2026, uno dei concorrenti è stato eliminato, lasciando il pubblico e i compagni sorpresi. Tra i momenti più discussi ci sono state alcune tensioni tra i professori, che si sono scontrati su alcune scelte artistiche e metodologie di insegnamento. I dieci giovani talenti ancora in gara si avvicinano alla finale, mentre si susseguono le emozioni e le dinamiche tra i partecipanti.

La corsa verso la finale del talent show più amato d'Italia entra nel vivo. Ieri, sabato 18 aprile è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici, condotta come sempre da Maria De Filippi, che ha segnato ufficialmente il giro di boa di questa venticinquesima edizione. A valutare i progressi dei ragazzi è stata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Il programma anche la settimana scorsa ha continuato a dominare gli ascolti, incollando davanti al video 3.248.000 spettatori e registrando uno share del 23.1% su Canale 5. La puntata di ieri è stata impreziosita da ospiti d'eccezione come Biagio Antonacci, che ha presentato il nuovo singolo You & Me, il comico Carlo Amleto e il ritorno trionfale di Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici 2026, chi è l'eliminato del quinto serale, le liti tra i prof

Amici 25, Colpo di Scena - Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale

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