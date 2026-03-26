Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più | a Milano baci e carezze alla luce del sole

A Milano, tra i locali dell'Arco della Pace, sono stati intercettati Ambra Angiolini e Pico Cibelli mentre si scambiavano baci e carezze sotto gli occhi dei passanti. L'attrice e il manager della Warner Music Italia non hanno più cercato di nascondersi, rendendo pubblica la loro relazione. L'incontro è stato documentato da alcune fonti presenti sul posto.

L’attrice e il manager della Warner Music Italia sono stati intercettati tra i locali dell'Arco della Pace. Con loro anche Jolanda Renga, segno di un'intesa che coinvolge ormai tutta la famiglia: "È un amore adulto che non ha bisogno di annunci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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