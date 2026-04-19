Amarezza Hellas al Milan basta un gol per passare al Bentegodi

Nella partita di oggi pomeriggio, 19 aprile, l'Hellas Verona ha perso in casa davanti a oltre 21.000 tifosi. Il Milan ha segnato un solo gol, che è risultato decisivo per il passaggio del turno. La squadra di casa non è riuscita a segnare e ha subito la sconfitta. La sfida si è conclusa con la vittoria del club ospite.