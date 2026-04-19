Amarezza Hellas al Milan basta un gol per passare al Bentegodi
Nella partita di oggi pomeriggio, 19 aprile, l'Hellas Verona ha perso in casa davanti a oltre 21.000 tifosi. Il Milan ha segnato un solo gol, che è risultato decisivo per il passaggio del turno. La squadra di casa non è riuscita a segnare e ha subito la sconfitta. La sfida si è conclusa con la vittoria del club ospite.
Nella sfida del pomeriggio di oggi, 19 aprile, l'Hellas Verona cade tra le mura amiche davanti a più di 21mila spettatori. La formazione guidata da Paolo Sammarco ha perso per 0-1 contro il Milan nella giornata 33 di Serie A. Un verdetto che affievolisce le già deboli speranze di permanenza nella.🔗 Leggi su Veronasera.it
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