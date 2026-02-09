In aula arriva Risk Mode | On | alunni pisani protagonisti della prevenzione

A Pisa, gli studenti dell’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ sono i protagonisti di un nuovo progetto sulla sicurezza. Oggi è iniziata la prima fase di ‘Risk Mode: On’, un percorso pensato per far capire ai ragazzi l’importanza di conoscere i rischi e come prevenirli. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in modo pratico e diretto, rendendoli più consapevoli delle situazioni di pericolo che possono incontrare.

Pisa, 9 febbraio 2026 – Avviata presso l'IIS 'Da Vinci-Fascetti' di Pisa la prima fase di 'Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato dall'Istituto italiano per la sicurezza per sviluppare tra i giovani consapevolezza del rischio, prevenzione e sicurezza. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'IIS 'Da Vinci-Fascetti' e la Fondazione Gruppo Lupi. Il percorso offre agli studenti strumenti concreti per valutare, prevenire e gestire situazioni di pericolo, stimolando al contempo competenze trasversali come responsabilità, leadership, lavoro di gruppo e comunicazione. La metodologia alla base, la Peer Safety Education, trasforma gli studenti da destinatari a divulgatori consapevoli della cultura della sicurezza nei confronti dei loro pari.

