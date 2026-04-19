Cinque giovani scacchiste si sono qualificate ai campionati nazionali, conquistando il diritto di partecipare alla competizione. Per coprire le spese di trasferta, è stata avviata una raccolta fondi tra la comunità locale. Le ragazze avevano già percepito di aver disputato una buona partita, anche se non avevano ancora conferme ufficiali sulla qualificazione. La domanda di sostegno mira a permettere loro di vivere questa esperienza importante.

Avevano già capito di aver giocato una buona gara, ma non osavano sperarlo fino in fondo. Le cinque bambine della classe 5U del plesso di Gallo dell’ Istituto Comprensivo Bentivoglio di Poggio Renatico erano arrivate alla fase regionale del ‘ Trofeo Scacchi Scuola ’ con la sensazione di potersi giocare qualcosa di importante. E così è stato. Lo scorso 21 marzo a Ferrara, la competizione ha preso una piega ricca di emozioni. Poi la sorpresa: il loro nome sul secondo gradino del podio. Un risultato già straordinario, accolto con stupore e incredulità. Grazie al piazzamento, le cinque alunne avevano conquistato l’accesso ai campionati nazionali. Dal 18 al 21 maggio saranno quindi a Montesilvano al “Trofeo Scacchi Scuola” per rappresentare la scuola e l’Emilia Romagna in una delle competizioni scolastiche più prestigiose a livello nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alunne ai nazionali di scacchi. Raccolta fondi per la trasferta

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