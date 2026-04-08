Quattro studenti di 13 anni dell’istituto comprensivo ‘Il Guercino’ di via Dante Alighieri hanno vinto i campionati regionali di scacchi. Durante la competizione, hanno mostrato mosse precise e sguardi attenti, prendendo decisioni rapide e sicure. La loro vittoria li ha portati a qualificarsi per i campionati nazionali, confermando il loro talento nel gioco strategico degli scacchi.

Mosse determinate, sguardi concentrati, decisioni da campioni: così quattro studenti di 13 anni dell’ istituto comprensivo 1 ‘Il Guercino’ di via Dante Alighieri, hanno dominato i campionati regionali di scacchi, imponendosi con grinta e lucidità. Un trionfo che sa di talento puro e preparazione, ma anche di voglia di misurasi divertendosi. Si tratta di Gabriele Gjoshi, Andrea Merola, Fabio Bellotti e Aleksander Gjeka che ora andranno ai nazionali nelle Marche a Montesivano, dal 18 al 21 maggio. "La storia degli scacchi all’interno dell’istituto è partita 10 anni fa con un genitore, poi fermata e ripresa qualche anno dopo dal professore Pezzo che è un giocatore amatoriale – spiega la dirigente Anna Tassinari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Quattro alunni ai campionati nazionali di scacchi; Capo d’Orlando – Quattro alunni del Liceo Piccolo finalisti ai Giochi Matematici della Bocconi. Per la categoria L1Plus sono gli unici della sede provinciale.

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