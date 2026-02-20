Incendio al Sannazaro sei Teatri Nazionali lanciano raccolta fondi

Un incendio ha danneggiato il Teatro Sannazaro, spingendo sei Teatri Nazionali a lanciare una raccolta fondi. Le sei istituzioni teatrali, tutte pubbliche, hanno deciso di unire le forze per aiutare il teatro napoletano a riprendersi. Hanno annunciato che metteranno a disposizione risorse e iniziative per raccogliere i fondi necessari. L’obiettivo è sostenere la riapertura e la ripresa delle attività dello storico teatro colpito dal rogo. La campagna di solidarietà è già in corso sui canali ufficiali delle compagnie coinvolte.

Dalle principali istituzioni pubbliche dello spettacolo parte una campagna di sostegno economico rivolta agli spettatori per favorire la riapertura della storica sala napoletana colpita dal rogo Dopo l’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, si muove la rete nazionale dei teatri pubblici. Sei realtà riconosciute come Teatri Nazionali hanno annunciato un’iniziativa congiunta per sostenere la ripartenza della storica sala napoletana, danneggiata dalle fiamme. L’adesione arriva da Teatro di Napoli, Teatro di Roma, Teatro di Torino, Teatro di Genova, Teatro del Veneto ed Emilia Romagna Teatro ERT.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: I sei Teatri nazionali uniti per il Sannazaro Leggi anche: I sei Teatri nazionali uniti per il Sannazaro: rete di solidarietà per far rinascere un’icona della città Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro; Nel cuore di Napoli le fiamme distruggono il teatro Sannazaro; Incendio nel cuore di Napoli: il Teatro Sannazaro devastato dalle fiamme; Incendio nel cuore di Napoli: in fiamme il teatro Sannazaro. Il rogo è scoppiato nella notte a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, il fuoco ha avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. I vigili del fuoco sono al lavoro dall’alba per domare l'in. Incendio teatro Sannazaro, per gli sfollati rientro più difficile: «Troppi danni nelle case»Gli sfollati del rogo al Sannazaro, in queste ore, stanno purtroppo familiarizzando con l’idea di «spostare in avanti l’orizzonte temporale dei rientri», dicono. Disagi ... ilmattino.it Incendio al Sannazaro, il profumo d’incenso dell’800 e il fumo acre dopo le fiamme: la bomboniera non c’è piùIn principio il Sannazaro - il teatro andato in cenere all’alba di ieri, con il fumo acre che ha oppresso il cuore di Chiaia con un’orrida cappa - fu un affare per nobili, ... ilmattino.it La storia d’Italia è costellata da incendi, dolosi e non, che hanno distrutto completamente o parzialmente i teatri nazionali. Prima dell’ultimo incendio del 17 febbario 2026 che ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli, a rimanere più impresso nell’immaginario c - facebook.com facebook