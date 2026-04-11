Altopascio il PD punta al 2027 | nuovi innesti per un fronte unico

Ad Altopascio, il Partito Democratico ha annunciato il rientro di Sara D’Ambrosio nel proprio gruppo politico. La decisione fa parte di una strategia per rafforzare la coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del 2027. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal partito locale, che ha precisato l’obiettivo di unire le forze per affrontare le sfide politiche future.

Ad Altopascio, il Partito Democratico ha ufficializzato il rientro di Sara D’Ambrosio tra le proprie file, un movimento che mira a consolidare la coalizione progressista in vista delle prossime sfide amministrative del 2027. L’annuncio, dato dal segretario locale Simone Bicocchi, coinvolge anche la consigliera Federica Biagetti, la quale farà parte del gruppo consiliare del partito, segnando un passo verso una maggiore coesione del campo centrosinistra nel territorio. La nuova configurazione politica ad Altopascio. Il quadro locale sta vivendo una fase di riorganizzazione strategica con l’ingresso di nuove figure nel gruppo democratico. Simone Bicocchi, che guida la segreteria comunale, ha accolto con soddisfazione sia il ritorno di Sara D’Ambrosio sia la scelta di Federica Biagetti di unirsi al partito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Altopascio, il PD punta al 2027: nuovi innesti per un fronte unico Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampoCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Bastoni Barcellona, l’allarme dalla Spagna per... Sesto Fiorentino, Pd spaccato: Trallori propone la candidatura a sindaca di Claudia Pecchioli. Il partito punta su “un nome unico”SESTO FIORENTINO – Spaccatura nel Pd di Sesto Fiorentino sulla candidatura a sindaco, a tre mesi dalle elezioni amministrative.