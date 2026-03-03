Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca | la mappa dei cantieri fermi nei municipi

Il piano da 200 milioni di euro destinato alle scuole di Roma sta incontrando notevoli difficoltà. Diversi cantieri sono ancora fermi nei municipi, a causa di inadempienze da parte delle ditte coinvolte e di carenze di personale. La situazione varia molto tra i vari quartieri, creando una mappa disomogenea di interventi ancora in fase di sviluppo. La realizzazione dei lavori procede a rilento e molti progetti sono ancora bloccati.