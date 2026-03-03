Il piano da 200 milioni per le scuole di Roma arranca | la mappa dei cantieri fermi nei municipi
Il piano da 200 milioni di euro destinato alle scuole di Roma sta incontrando notevoli difficoltà. Diversi cantieri sono ancora fermi nei municipi, a causa di inadempienze da parte delle ditte coinvolte e di carenze di personale. La situazione varia molto tra i vari quartieri, creando una mappa disomogenea di interventi ancora in fase di sviluppo. La realizzazione dei lavori procede a rilento e molti progetti sono ancora bloccati.
Le scuole di Roma non sono ancora così “green”. Inadempienze da parte delle ditte incaricate, carenza di personale e qualche frizione con i municipi hanno contribuito a creare un quadro molto variegato degli interventi del Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo), con più della metà dei cantieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
PNRR Istruzione, la corsa contro il tempo a otto mesi dalla scadenza: spesa al 36%, studentati fermi al palo e affidati ai privati, mentre il Sud arranca sui cantieri dei nidiL’analisi sul PNRR Istruzione evidenzia gravi ritardi con spesa al 36% e studentati fermi a zero; sebbene i posti nido aumentino sulla carta, i...
La mappa dei siti contaminati casertani: piano da oltre 60 milioni di euro per la bonifica di sei areeSono 14 i siti contaminati, con un livello di emergenza considerato ‘altissimo’, in Campania.
