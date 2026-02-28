Scivola e si frattura una gamba sul Gran Sasso | alpinista messo in salvo con l' elisoccorso

Un uomo di 42 anni, residente a Roma, si è infortunato durante un'escursione sul Gran Sasso. Nelle ultime fasi dell'itinerario che attraversa i 100 metri sotto il Monte Camicia, è scivolato e si è fratturato una gamba. L'alpinista è stato recuperato con un’operazione di elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato il ferito.

