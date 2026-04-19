Alma Fano beffata in casa Ora spera negli spareggi

Nel match casalingo, Alma Fano ha subito una sconfitta contro Lunano, con il risultato finale di 1-1. La formazione schierata con il modulo 4-3-3 ha visto in campo Santini tra i pali e una linea difensiva composta da Roberti, Fontana, Saponaro e Giacomelli. A centrocampo sono scesi Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli e in attacco Gucci, Sartori e Zaccardo. La partita si è conclusa con il pareggio che lascia ancora speranze di qualificazione tramite gli spareggi.

alma fano 1 lunano 1 ALMA (4-3-3): Santini; Roberti (32’ st Palazzi), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Omiccioli (22’ st Vagnarelli), Pierpaoli (39’ st Niang); Zaccardo (32’ st Fulvi Ugolini), Gucci, Sartori. A disp. Tommasino, Innocenti, Malshi, Moschella, Sabattini, Palazzi. All. Omiccioli. LUNANO (4-3-3): Andreani; Battistoni, Temellini, Nobili, Beninati; Bosoi (43’ st Sema), Zandri, Paradisi (40’ st Bracci); Pagliardini (31’ st Montagnoli), Germinale (37’ st Zazzeroni), Marta (46’ st Lorenzoni). A disp. Onyekwere, Lorenzoni, Galletti, Pennacchini, Franca. All. Manfredini. Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Reti: 25’ st Beninati, 51’ st Gucci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alma Fano beffata in casa. Ora spera negli spareggi Notizie correlate Il big match è a Fano. L’Alma tenta l’impresa. Derby Portuali-BiagioPenultima giornata nel girone A di Promozione ed è il turno che potrebbe decidere la vincitrice del campionato. L’Alma Fano balza al comando. Il Lunano sul campo della BiagioL’Alma Fano balza in testa al girone A di Promozione in attesa del risultato odierno del Lunano impegnato in casa della Biagio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alma Fano beffata in casa. Ora spera negli spareggi; Il Lunano scrive la storia: indenne a Fano ed è in Eccellenza!; Nessun posticipo per Alma Fano-Lunano: coppie d’attacco stellari di fronte; Girone A, risultati e classifica. L’Alma deve vincere a Chiaravalle per non far finire il campionato. «A Fano c'è solo l'Alma». Scritte sotto il Comune: il sindaco Serfilippi condanna il gesto e ribadisce la volontà di tirare drittoFANO – «A Fano c'è solo l'Alma». E ancora: «Comune boia». Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, esprime rammarico per le scritte apparse questa mattina sotto il Comune, un atto che definisce ... corriereadriatico.it Ambizioni e cambio di nome: così riparte la nuova Alma Fano. Entro il 15 luglio la modifica alla denominazione del S.OrsoFANO Mancano oramai pochi tasselli per definire il mosaico dell’Alma Fano Calcio 2025/26, ovvero la squadra sorta sulla scorta del cambio di denominazione che andrà comunicato alla Figc entro il 15 ... corriereadriatico.it Alma Park. . 8€ per 90 min. di PADEL! Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.00 Prenotazioni Whatsapp: 392 002 6464 #AlmaPark Smesha responsabilmente! #padel #fano facebook