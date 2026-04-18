Nella penultima giornata del girone A di Promozione, si gioca il match tra le due squadre che si contendono la vetta della classifica. La partita si svolge a Fano, con l'Alma che cerca di conquistare punti fondamentali per la corsa al primo posto. Il derby Portuali-Biagio rappresenta un momento cruciale per definire la squadra che potrebbe laurearsi campione al termine del campionato.

Penultima giornata nel girone A di Promozione ed è il turno che potrebbe decidere la vincitrice del campionato. Perché al Mancini di Fano andrà in scena oggi lo scontro diretto, con i granata padroni di casa che dovranno obbligatoriamente vincere per tenere aperto il discorso promozione. Al Lunano invece basterà anche il pareggio per festeggiare il salto nel massimo campionato regionale. Occhi puntati al Mancini, ma anche altre gare non mancheranno di interesse. Come quella al Giuliani di Torrette, dove si giocherà il derby tra Portuali e Biagio Nazzaro Chiaravalle. In ballo punti salvezza visto che i dorici, reduci dalla sconfitta, non sono ancora tranquilli, mentre la Biagio necessita dei tre punti per non inguaiarsi ancora di più visto il penultimo posto che occupa assieme al Tavullia Valfoglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il big match è a Fano. L’Alma tenta l’impresa. Derby Portuali-Biagio

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