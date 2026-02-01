L’Alma Fano balza al comando Il Lunano sul campo della Biagio
L’Alma Fano conquista la testa del girone A di Promozione. La squadra ha vinto la sua partita e si prepara ad aspettare i risultati delle altre, mentre il Lunano gioca in casa contro la Biagio. La corsa alla vetta si fa più interessante.
L’Alma Fano balza in testa al girone A di Promozione in attesa del risultato odierno del Lunano impegnato in casa della Biagio. Sempre oggi Ostra a Gabicce Mare per continuare la serie positiva. Nei risultati di ieri amaro l’esordio di mister Ciattaglia sulla panchina del Moie Vallesina. Terzo pareggio di fila della Vigor Castelfidardo che impatta contro la Montemarcianese, con quest’ultima che agguanta il terzo posto in attesa del risultato odierno della Nuova Real Metauro. I Portuali si aggiudicano il derby contro la Castelfrettese. Promozione (girone A), 20esima giornata. Oggi (ore 15): Biagio Nazzaro Chiaravalle-Lunano, Gabicce Gradara-Ostra, Pergolese-Nuova Real Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
