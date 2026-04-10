La Polizia di Stato, che quest’anno celebra 174 anni dalla sua fondazione, ha registrato nel primo quadrimestre del 2025 oltre 1,2 milioni di interventi da parte delle sue volanti. Per l’occasione, una cerimonia ufficiale si terrà questa mattina in piazza del Popolo a Roma, alla presenza di rappresentanti istituzionali e personalità. L’evento si svolgerà con una cerimonia di saluto rivolta agli intervenuti.

La Polizia di Stato compie 174 anni. E in occasione dell’anniversario della sua fondazione, che ricorre oggi, piazza del Popolo a Roma accoglierà una solenne cerimonia nazionale con istituzioni e personalità che nel corso della mattinata saluteranno gli intervenuti. Già alle 9 è prevista la deposizione da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, mentre dalle 11 in piazza verrà conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per ‘le donne e agli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Polizia di Stato: oltre 1,2 milioni di interventi delle volanti. Ecco i numeri del 2025

Sicurezza a Brescia, i numeri e le attività nel 2025 della Polizia di StatoBrescia, 30 gennaio 2026 – Questa mattina in Questura a Brescia sono stati resi noti i numeri relativi del lavoro svolto a Brescia e Provincia dalla...

Oltre 460 incidenti e 11mila richieste di intervento: i numeri della Polizia locale faentina nel 2025Presentato il resoconto delle attività del corpo dell'Unione della Romagna Faentina: grande impegno sul fronte della sicurezza stradale Più di 460...

Temi più discussi: Ravenna, azione di prevenzione della Polizia di Stato: oltre 80 provvedimenti adottati dal Questore nell’ultimo mese; vizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Piano: la Polizia di Stato controlla oltre 100 persone; 174° Anniversario: i dati del 2025; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Polizia di Stato: oltre 500 arresti e 140 mila controlli in un anno a BresciaDal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026 controllate 141.587 persone e 47.068 veicoli, gestiti 8.646 interventi delle Volanti e oltre 1.100 incidenti stradali. quibrescia.it

Polizia, nel 2025 oltre 1,6 milioni di multe sulle stradeNel 2025 la Polizia Stradale ha contestato 1.602.794 violazioni del Codice della strada, di cui 462.312 per eccesso di velocità. I controlli con etilometri hanno riguardato 821.444 conducenti, c ... ansa.it

Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com

ROMA, GRANDE EVENTO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: PIAZZA DEL POPOLO SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ E DELLO SPORT Una vera e propria cittadella aperta al pubblico, tra sport, tecnologia, spetta - facebook.com facebook