Alluvione 2023 le criticità restano Bagnolo e Stregale ancora a rischio

A due anni e mezzo dall’alluvione che nel novembre 2023 ha interessato Montemurlo e altre zone della provincia, le criticità legate alla sicurezza idraulica continuano a essere presenti. In particolare, le aree di Bagnolo e Stregale rimangono a rischio di allagamenti, nonostante gli interventi effettuati. Le situazioni di vulnerabilità persistono, mantenendo elevato il livello di attenzione tra i residenti e le autorità locali.

A distanza di due anni e mezzo dall’alluvione che nel novembre 2023 ha colpito Montemurlo e l’intera provincia, il senso di sicurezza resta lontano. A dirlo è Sonia Matucci, presidente del comitato alluvione di Bagnolo, nato proprio dopo quei giorni di acqua e fango. "Premesso che il rischio zero non esiste – spiega – oggi non possiamo comunque sentirci al sicuro, perché i lavori urgenti non sono stati fatti". Il giudizio è netto e arriva mentre nei bilanci comunali compaiono otto milioni di euro destinati alle opere idrauliche. Una cifra che, secondo il comitato, non basta e soprattutto non risponde alle priorità reali. Nel mirino c’è prima di tutto il torrente Bagnolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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