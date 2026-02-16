Alluvione del 2023 più risorse per le imprese agricole escluse dai precedenti ristori

Il governo ha deciso di stanziare più fondi per le aziende agricole rimaste fuori dai primi aiuti dopo le alluvioni di maggio 2023, che hanno devastato molte campagne. La misura mira a dare supporto a chi non aveva ricevuto aiuti precedenti, garantendo risorse aggiuntive per riparare i danni subiti. In più, vengono avviate iniziative per migliorare le strategie di prevenzione contro future calamità naturali.

Un ampliamento delle tutele per le imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023 e nuove possibilità di intervento anche sul fronte della prevenzione. La Regione Emilia-Romagna chiede che venga accolto dal Parlamento e dal Governo, nel disegno di legge nazionale sull'agricoltura "Coltiva Italia", in approvazione a marzo, l'emendamento che consente di reimpiegare le economie residue previste dalla legge 100 del 31 luglio 2023 per rafforzare gli indennizzi e finanziare misure a tutela del sistema agricolo nei territori colpiti. Un risultato frutto del lavoro istituzionale portato avanti dalla Regione, che ha promosso formalmente la proposta emendativa, anche attraverso il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese agricole e agroalimentari del territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Regione, più risorse per le imprese agricole escluse dai ristori Agricat e fondi per la prevenzione La Regione ha deciso di destinare più risorse alle imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023, dopo aver scoperto che molte di queste erano rimaste escluse dai precedenti ristori. Imprese agricole danneggiate nell'alluvione del 2024, la nuova ordinanza: "Indennizzi e procedure più semplici" Nel 2024, le imprese agricole colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna potranno usufruire di indennizzi e procedure semplificate, analogamente a quanto previsto per gli eventi del 2023.