All’ombra del Duomo anche i trattori con i clacson Non ci arrenderemo

Nel cuore di Milano, sotto il Duomo, alcuni trattori hanno fatto suonare i clacson mentre si svolgevano manifestazioni pubbliche. Durante l’evento, si sono sentiti slogan e cori lanciati da alcuni partecipanti, tra cui inviti rivolti a una figura politica nazionale. Alcuni presenti hanno risposto con urla e salti, creando un’atmosfera di tensione tra i manifestanti e i passanti. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona.

«Ursula vai a casa» urlano i leghisti in Piazza Duomo, Milano. «Chi non salta comunista è, è» e molti saltano. Il primo caldo non ha fermato il popolo della Lega, dei patrioti. Magliette sportive con slogan accattivanti, mani giganti di spugna con l'indice puntato verso l'alto. Verso l'Europa «cattiva». Le bandiere del Piemonte, del Veneto sventolavano numerose. «Non si molla, dobbiamo far sentire la nostra voce» ci dice il signor Giovanni, proveniente dalla bergamasca. C'è anche chi ha preso un pullman dalla Campania per essere a Milano, al fianco di Matteo Salvini e dei leader europei. «Non possiamo accogliere tutti, dobbiamo essere più severi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - All’ombra del Duomo anche i trattori con i clacson. "Non ci arrenderemo" Notizie correlate L'Iran si scusa con i Paesi del Golfo ma i raid vanno avanti: "Non ci arrenderemo mai"Le sirene d’allarme, le esplosioni, le scie dei missili e il rumore dei droni continuano a scandire il tempo di una guerra, quella lanciata da... Salvini: “Remigration Summit? Sabato a Milano una grande manifestazione pacifica del centrodestra, anche con trattori e motociclisti”Milano, 15 aprile 2026 – Quella di sabato in piazza Duomo a Milano “sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Remigrazione e difesa dell'Occidente: la piazza (semivuota) dei Patrioti a Milano. Salvini propone il permesso di soggiorno a punti; Crema - Tortelli, edizione limitata; Mario Adorf: il volto del poliziesco a Milano. Ma a lui quei ruoli non piacevano mica troppo; Salvini e i patrioti in piazza. I leader europei sul palco del Duomo. All’ombra del Duomo anche i trattori con i clacson. Non ci arrenderemo«Ursula vai a casa» urlano i leghisti in Piazza Duomo, Milano. «Chi non salta comunista è, è» e molti saltano. Il primo caldo non ha fermato il popolo della Lega, dei patrioti. Magliette sportive con ... ilgiornale.it Tango all’ombra della Madonnina, piazza Duomo diventa una milongaMilano, 9 set. (askanews) – Una grande milonga all’ombra della della Madonnina, 1500 tangueri si sono ritrovati a volteggiare in Piazza del Duomo a Milano in occasione delle serate di OnDance, la ... affaritaliani.it Ieri a Milano migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! - facebook.com facebook In una piazza Duomo non da pienone, il vicepremier Salvini dice no alla Ue, apre al gas russo, smentisce Meloni su Ue e Russia, spinge sulla cacciata dei migranti mentre Forza Italia sfila contro la “remigrazione” senza regole. Poi dice: il governo è unito. Ecc x.com