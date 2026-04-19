Alloggi popolari richieste in aumento del 12% a Caserta

A Caserta, le richieste di alloggi popolari sono aumentate del 12%. La Regione Campania ha chiuso l’avviso Erp 2026, che riguarda l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e la formazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Questi dati si riferiscono alle domande presentate e alla procedura di aggiornamento delle liste di assegnazione.

É chiuso l’avviso Erp 2026 della Regione Campania per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande pervenute sono 45.726, con un incremento superiore al 44% rispetto.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Emergenza abitativa a Milano, il piano del Comune: in arrivo 500 alloggi, alternativi alle case popolariMilano, 10 marzo 2026 – A Milano, il Comune mette a disposizione 500 alloggi che potranno essere gestiti da associazioni del terzo settore con... Alloggi popolari. La graduatoria è stata revisionataFOLLONICA L’amministrazione comunale ha disposto la revisione integrale e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Emergenza casa a Siena, cresce la domanda di alloggi popolari; Boom di richieste per le case popolari: 45mila domande; Case popolari sul Garda, dal 20 aprile si riaprono i termini per fare richiesta: un’altra cinica lotteria; Case popolari sul Garda: nuovo bando, ma restano i vecchi problemi. Case popolari, boom di richieste in Campania: oltre 45mila domande per gli alloggi ERPSono 45.726 le domande presentate in Campania per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). L’avviso regionale 2026, chiuso oggi alle ... cronachedellacampania.it Case popolari a Bergamo: oltre 700 domande per 40 alloggi AlerGrande partecipazione al bando per l’ assegnazione degli alloggi pubblici nell’ambito territoriale di Bergamo. Sono state infatti 701 le domande presentate per i 40 alloggi Aler disponibili in città, ... ecodibergamo.it ALLOGGI POPOLARI A SALERNO, +20% DI DOMANDE Cresce in modo significativo il fabbisogno abitativo in Campania e anche Salerno registra un aumento che non passa inosservato... facebook