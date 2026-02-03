Alloggi popolari La graduatoria è stata revisionata

Il Comune di Follonica ha appena aggiornato la graduatoria per gli alloggi popolari. La nuova lista, che sostituisce quella precedente, è stata pubblicata dopo una revisione completa. Ora gli assegnatari devono controllare la posizione e prepararsi alle prossime fasi del bando. La decisione arriva a pochi giorni dalla fine delle verifiche e ha già suscitato alcune reazioni tra chi aspetta da tempo.

FOLLONICA L'amministrazione comunale ha disposto la revisione integrale e la ripubblicazione della graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp). Tale provvedimento è stato adottato in ottemperanza alla sentenza 12026 della Corte Costituzionale. La Corte ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale che assegnava punteggi aggiuntivi basati sulla 'storicità' della presenza (residenza o prestazione lavorativa) nel territorio comunale. I giudici hanno stabilito che tale meccanismo violava i principi di uguaglianza, poiché il diritto all'abitazione deve essere garantito prioritariamente sulla base dell'effettivo disagio economico e sociale e non della durata della permanenza.

