Andrea Lazzari | La telefonata ad Allegri è il mio rimpianto più grande Nel calcio diventi invisibile
Andrea Lazzari, ex calciatore, racconta della sua carriera in un'intervista a Fanpage.it, rivivendo momenti chiave come i cinque gol segnati alla Juventus in due partite, il passaggio al Cagliari e il rapporto con Allegri. Ricorda anche la serata negativa con la Nazionale e i momenti agli spogliatoi al Carpi, condividendo i dettagli di un percorso ricco di esperienze diverse.
Andrea Lazzari rivive la parabola della sua carriera da calciatore a Fanpage.it. Dai 5 gol segnati alla Juventus nel giro di due partite al treno passato con il Cagliari e Allegri, dalla serata "da sfigato" con la Nazionale agli spogliatoi separati al Carpi. Una storia di luci e ombre nel calcio, raccontata col cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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