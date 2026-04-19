Il tecnico della squadra di calcio ha dichiarato che il team ha avviato un percorso che continuerà insieme, sottolineando che il risultato viene prima del gioco estetico. Ha anche affermato che la recente vittoria non garantisce l'accesso alla competizione europea, anche se la squadra si trova in una posizione avanzata rispetto al passato. Le sue parole sono state pronunciate dopo l'ultimo incontro disputato.

È, oggettivamente, un mezzo match point che il Milan riesce a portare a casa, e questa è l'unica buona notizia. Per il resto, inutile mettersi a fare gli schizzinosi: lo spettacolo offerto dai rossoneri è stato anche stavolta al di sotto delle attese: un'altra partita sottoritmo, rischi finali oltre la soglia del lecito. Ma, come ha sottolineato con vigore Allegri nel dopogara, a un mese dalla bandiera a scacchi conta soltanto la sostanza. E quella rossonera racconta che adesso i punti sul quinto posto sono diventati otto: guai iniziare a festeggiare, ma assolutamente lecito lasciarsi andare a un bel sorriso. E poi, sarà perché l'obiettivo Champions adesso è davvero a portata di mano, ma Max si lascia andare a una indicazione sul suo futuro mai così netta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Milan, abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme. Il bel gioco? Prima il risultato"

Allegri sull'obiettivo del Milan dopo la vittoria contro il Bologna: Siamo a +7 dal quinto posto

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