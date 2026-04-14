A Budapest si discute sul futuro del paese e, di conseguenza, dell’Europa, con le autorità che valutano le prossime mosse. La città si trova in una fase di transizione, mentre le reti di potere che hanno supportato il governo rimangono in piedi. La questione riguarda anche i fondi destinati all’Ucraina e come questi influenzeranno le decisioni politiche locali.

L’Europa si prepara a un possibile cambio di rotta a Budapest, mentre le strutture di potere che hanno sostenuto la gestione di Orbán restano intatte. La questione dell’allargamento del blocco continentale e i nodi economici legati all’Ucraina e alla Russia dominano il dibattito tra i vertici di Bruxelles e le capitali europee. Il futuro della leadership ungherese proietta ombre lunghe sulle dinamiche geopolitiche del continente. Sebbene l’ipotesi di un addio di Orbán sia al centro delle analisi, il sistema che lo ha reso forte non sembra destinato a dissolversi con un semplice cambio di governo. Ian Wishart e Nick Vinocur stanno esaminando proprio come un nuovo corso a Budapest potrebbe sbloccare o complicare dossier cruciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Budapest al bivio: il futuro dell’Europa tra Orbán e i fondi Ucraina

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