Negli ultimi giorni si sono intensificate le discussioni sul futuro di Massimiliano Allegri, con molte voci che circolano nel mondo del calcio. L’allenatore ha inviato segnali chiari al club rossonero, lasciando intendere alcune sue posizioni riguardo alla sua permanenza o all’eventuale cambiamento. La situazione è oggetto di attenzione da parte di tifosi e analisti, mentre le decisioni ufficiali sono ancora da definire.

Si sta parlando sempre di più del possibile futuro di Massimiliano Allegri. Tra notizie di un possibile addio (leggi qui) e poi smentite con fiducia per l'allenatore rossonero (qui i dettagli), era inevitabile una conferenza stampa (alla vigilia di Verona-Milan) incentrata quasi esclusivamente sul futuro del Milan e su quello dell'attuale allenatore rossonero. Tantissimi spunti dalle parole di Allegri: "La mia storia da allenatore parla chiaramente. I cambiamenti non sono nel mio DNA, mi piace lavorare in un'azienda, visto che si parla di numeri e fatturato". L'allenatore del Milan non è stato diretto sul suo futuro in rossonero, ma ha fatto chiaramente capire di volere restare con il Diavolo e di non avere voglia di cambiare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri e i segnali forti al Milan: il pensiero dell’allenatore è chiaro e preciso

Notizie correlate

Milan, Gimenez ‘nuovo acquisto’ per il finale di stagione: Allegri ha studiato un piano preciso per rilanciare il messicano. Il gesto dell’allenatoreCalciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare…da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli Tonali...

Voci e dubbi sul futuro di Allegri al Milan? Arriva la risposta dell’allenatore: ecco le sue parolePochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Milan, segnali positivi dalla squadra: Allegri annulla l'allenamento di oggi pomeriggio; Milan, fiducia nella permanenza di Allegri. La Nazionale non spaventa; Allegri e il futuro in Nazionale: Parla la mia storia. Poi risponde a Chivu: Alla Juve non l'ho mai detto; Il Milan salta l’allenamento: Allegri e il retroscena su Leao e compagni.

Allegri e il futuro in Nazionale: Parla la mia storia. Poi risponde a Chivu: Alla Juve non l'ho mai dettoL'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Verona: il futuro, l'Italia, i fischi a Leao, la replica a Chivu e l'esempio Juve ... sport.virgilio.it

Massimiliano Allegri può lasciare il Milan: il ruolo di Giovanni Malagò nella corsa alla FIGC cambia tuttoAllegri può lasciare il Milan dopo una sola stagione: il filo diretto con l'elezione di Malagò e la corsa alla panchina dell’Italia. Tutti gli scenari ... sport.virgilio.it

Le possibili scelte di Allegri - facebook.com facebook

Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa #VeronaMilan #milan #SempreMilan #SerieA x.com