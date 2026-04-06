Dopo la partita tra Napoli e Milan, l'allenatore del Napoli ha commentato la vittoria, sottolineando che questa risultato dà fiducia alla squadra. Ha aggiunto che mantenere l'obiettivo di qualificarsi in Champions League rimane prioritario. L'allenatore ha parlato durante un'intervista trasmessa da 'DAZN' e ha commentato i dettagli della sfida, senza fare riferimenti a altri eventi o persone.

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Nonostante le defezioni, a fine partita tanta energia. Cosa le lascia questa vittoria? "Lascia tanto entusiasmo e fiducia. Non bisogna dimenticare che se noi siamo lì al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze di quest'anno. Anche oggi cinque assenze pesanti, tutti giocatori titolari o quasi. La cosa straordinaria questa squadra l'ha fatta nel momento delle tante assenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli, Conte dopo il Milan: “Vittoria che dà fiducia. La Champions rimane il nostro obiettivo”

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Allegri: «Le assenze degli altri allenatori in conferenza non mi riguardano. Il nostro obiettivo rimane la Champions»Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha così presentato il match contro la Roma (domani alle 20:45).

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Politano stende il Milan, Napoli secondo a -7 dall'InterConte batte 1-0 Allegri grazie a un gol di Politano nella ripresa e gli azzurri scavalcano in classifica il Milan, piazzandosi al secondo posto, alle spalle della capolista Inter. Il Napoli mantiene i ... ansa.it

Con un gol di Politano il Napoli batte il Milan e scavalca i rossoneri al secondo posto in classifica, dopo 5 vittorie il Como viene fermato sul pareggio dall'Udinese e ne aprofitta la Juventus, che batte il Genoa e si porta a -1 dai lariani e dalla zona Champions facebook

Serie A | Napoli 1-0 Milan 79' Politano 2 Napoli - 65p 3 Milan - 63p x.com