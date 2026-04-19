L’allenatore del Milan ha confermato di non aver ricevuto alcuna proposta dalla nazionale e ha dichiarato di voler continuare con il club. Dopo la recente vittoria in trasferta contro una squadra di Verona, il team si avvicina alla qualificazione in Champions League. L’allenatore ha ribadito che il suo obiettivo principale rimane il raggiungimento della posizione desiderata in classifica, senza considerare altre possibilità.

Massimiliano Allegri spegne le voci sul suo futuro e rilancia il progetto con il Milan. Dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Verona, l’allenatore rossonero ha chiarito la sua posizione: nessun contatto con la Nazionale e piena volontà di proseguire il percorso avviato con il club. “Non c’è stata nessuna chiamata– ha dichiarato –io e il Milan abbiamo iniziato un percorso insieme e lo porteremo avanti”. Parole nette, arrivate al termine di una gara fondamentale che consente ai rossoneri di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alla prossima Champions League. Il successo al Bentegodi arriva in un momento tutt’altro che semplice per il Milan, reduce da due sconfitte consecutive, tra cui quella casalinga particolarmente pesante contro l’Udinese.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Allegri blinda il futuro: “Nessuna chiamata dalla Nazionale, vado avanti con il Milan”

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