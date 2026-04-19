Allegri | Io ct della Nazionale? Nessuna chiamata resto al Milan

L’allenatore ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta dalla federazione per diventare il commissario tecnico della nazionale. Ha confermato di essere ancora legato al club, con cui ha iniziato un percorso che intende continuare senza interruzioni. La sua posizione è chiara: non ci sono stati contatti ufficiali e il suo impegno resta con la squadra di club.

(Adnkronos) – "Futuro? Non c'è stata nessuna chiamata della Nazionale, io e il Milan abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo". Massimiliano Allegri risponde senza girarci intorno alle voci sul suo futuro, dopo la vittoria del Milan contro il Verona. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri hanno vinto in trasferta al Bentegodi (0-1), blindando di fatto un posto nella prossima Champions League. "La gara col Verona – prosegue – era complicata perché venivamo da due sconfitte, l'ultima in casa molto pesante Il tecnico del Milan aggiunge: "Quando arrivi a sei giornate dalla fine i punti sono importanti perché hai paura di non raggiungere l'obiettivo e c'è pressione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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