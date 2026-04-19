Dopo la partita tra Verona e Milan, l'allenatore ha commentato l'atteggiamento della squadra, sottolineando che si è presentata in campo in modo attento e ordinato, come richiesto in preparazione alla gara. Ha aggiunto che l’approccio complessivo è stato positivo, senza entrare nel dettaglio delle strategie adottate. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in seguito all’esito dell’incontro disputato tra le due squadre.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia al termine di Verona-Milan. Il tecnico livornese ha voluto commentare la prestazione dei suoi ragazzi, per poi passare ad alcuni cambi e al suo futuro. Ecco, di seguito, le sue parole: Il cambio di Leao "Giustamente un giocatore vorrebbe sempre restare in campo e giocare, è normale. In quel momento ho preso quella decisione ma Rafa oggi è stato decisivo con l'assist a Rabiot". Il futuro e l'obiettivo Champions "C'è sempre da sorridere perchè raggiungere l'obiettivo sarebbe meraviglioso, quindi ora dobbiamo prepararci bene perchè ci aspetta una bellissima partita contro la Juventus".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Approccio meraviglioso alla gara: attenti ed ordinato come avevo chiesto”

Allegri, il rammarico post Milan-Pisa: L'errore è stato non chiuderla prima | Serie A

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