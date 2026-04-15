Italiano | Avevo chiesto alla società di convocare Tom Cruise!
L’allenatore del Bologna ha dichiarato di aver richiesto alla società di convocare Tom Cruise, in occasione della vigilia della partita contro l’Aston Villa, valida per i quarti di finale di Europa League. La squadra emiliana, reduce da una sconfitta per 1-3 all’andata al Dall’Ara, si prepara ora a una sfida difficile. Il tecnico ha definito il compito di ribaltare il risultato come una missione impossibile, paragonandola all’azione di un film di Tom Cruise.
Le parole dell'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano alla vigilia della partita in casa dell'Aston Villa, ritorno dei quarti di finale di Europa League: i rossoblù devono ribaltare l'1-3 del Dall'Ara e per il tecnico è una missione impossibile, degna di Tom Cruise.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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