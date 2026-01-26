Nuova ondata di truffe sul rinnovo della tessera sanitaria

Si segnala una ripresa delle truffe online legate al rinnovo della Tessera Sanitaria, in particolare in Emilia-Romagna, tra cui Parma e provincia. I malintenzionati continuano a utilizzare questa scusa per ingannare i cittadini, sfruttando comunicazioni false e tentativi di frode. È importante rimanere vigili e diffidare di richieste sospette, verificando sempre la provenienza delle comunicazioni ufficiali.

Ne avevamo già parlato. E sta circolando di nuovo. Altra ondata di truffe online che sfrutta il rinnovo della Tessera Sanitaria per ingannare i cittadini sta dilagando nuovamente in Emilia-Romagna e naturalmente anche a Parma e provincia. Molti utenti stanno ricevendo mail che invitano a.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

False mail dal Ministero della Salute sul rinnovo della tessera sanitaria: la nuova truffaRicevere email false che sembrano provenire dal Ministero della Salute è una tendenza crescente.

Nuova truffa online: il finto rinnovo della tessera sanitaria per rubare l’identità. Come difendersiUna recente ondata di email fraudolente mira a ingannare utenti e ottenere dati personali attraverso il falso rinnovo della tessera sanitaria.

