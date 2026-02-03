La truffa della Tessera sanitaria | nuova ondata di messaggi di rinnovo falsi tra Parma e provincia

Gli utenti di Parma e dintorni stanno ricevendo messaggi falsi che sembrano provenire dal sistema sanitario. Si tratta di email truffa che chiedono di rinnovare la tessera sanitaria, ma in realtà sono tentativi di inganno. Alcuni cittadini hanno già segnalato di aver ricevuto queste comunicazioni e stanno facendo attenzione a non cadere nella trappola. La polizia invita a non cliccare sui link sospetti e a verificare sempre la provenienza delle email.

Email false per il rinnovo della tessera sanitaria. Nuova ondata di tentativi di truffe online segnalate da alcuni lettori che si sono visti recapitare messaggi fraudolenti sia a Parma sia in provincia. Si tratta di messaggi ingannevoli, studiati per sembrare veri e ufficiali, ma che in realtà hanno l'obiettivo di sottrarre dati personali e sensibili a chi li riceve. Nel testo si legge: "Gentile cittadino, per garantire l'accuratezza delle informazioni presenti nei nostri sistemi, è disponibile una verifica dei dati collegati alla sua Tessera Sanitaria. Il controllo è consigliato in caso di variazioni recenti (residenza, recapiti o dati anagrafici) e contribuisce a mantenere regolare l'erogazione dei servizi.

