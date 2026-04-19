Allarme neonati | veleno per ratti in omogeneizzati rischio vita

Un prodotto per l'infanzia è stato trovato contaminato da veleno per ratti in Austria. Un campione di omogeneizzato alla carota e patate da 190 grammi ha dato esito positivo ai controlli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare dei neonati. La scoperta ha portato all'immediato richiamo del lotto interessato e a un’indagine delle autorità competenti. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali rischi per la salute dei bambini.

Un grave rischio per la salute dei più piccoli ha scosso l’Austria dopo che un campione di omogeneizzato alla carota e patate da 190 grammi è risultato positivo alla presenza di veleno per ratti. La scoperta, avvenuta a seguito della segnalazione di un cliente, ha innescato una massiccia operazione di ritiro del prodotto presso oltre 1.500 punti vendita della catena Spar, innescando un’indagine sulle possibili manomissioni dei contenitori. Le autorità di polizia del Burgenland hanno confermato che le analisi condotte su un vasetto specifico hanno rivelato la sostanza tossica, portando il produttore HiPP a dichiarare che non si può escludere un intervento criminale esterno mirato proprio al canale distributivo di Spar Austria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme neonati: veleno per ratti in omogeneizzati, rischio vita Notizie correlate Veleno per topi negli omogeneizzati in Austria, Hipp ritira dei vasettiIl marchio di alimenti per l’infanzia HiPP sta ritirando alcuni dei suoi vasetti di omogeneizzati dopo che alcuni campioni prelevati in Austria,... Leggi anche: Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP Aggiornamenti e dibattiti Veleno per topi nei vasetti di omogeneizzato, il prodotto era stato ritirato dai supermercati: «Tentativo di estorsione»Scatta in Austria il richiamo precauzionale dei vasetti di alimenti per l'infanzia del marchio Hipp, dopo il sospetto di una possibile contaminazione con sostanze tossiche riconducibili a ... leggo.it Austria: trovato veleno per topi negli alimenti per bambini, prodotti venduti anche in altri PaesiIn Austria sono stati scoperti prodotti a marchio Hipp contaminati. Le autorità stanno indagando su una manomissione intenzionale e l'azienda parla di un possibile tentativo di ricatto #EuropeNews ... it.euronews.com