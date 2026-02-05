Italia | l’Europa prepara simulazioni di attacco russo per testare difese nazionali

L’Europa si prepara a una possibile guerra con la Russia. A dicembre ha condotto una serie di simulazioni che prevedevano attacchi in Lituania, nel Nord Europa e su infrastrutture strategiche dell’Unione. Le esercitazioni servono a testare le difese e capire come reagire in caso di attacco reale.

**L’Europa è pronta a una guerra con la Russia. Così lo mostra una simulazione condotta a dicembre, con scenari di attacco in Lituania, in Nord Europa e sulle infrastrutture strategiche dell’Unione europea. I risultati, diffusi oggi, fanno paura. La Nato, in crescita, e il governo tedesco, in particolare, temono che un attacco russo possa arrivare prima di quanto previsto. E la Russia, a sua volta, è ormai in grado di muovere grandi quantità di truppe in soli dodici mesi.** A dicembre, il quotidiano tedesco *Die Welt*, in collaborazione con il Centro tedesco di wargaming dell’Università Helmut-Schmidt delle forze armate tedesche, aveva organizzato una simulazione strategica dal titolo “Situazione di emergenza: cosa succederebbe se la Russia ci attaccasse?”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bern si appresta ad alzare le tasse.

