Pronti a sequestrare la flotta ombra | 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel Baltico

Da ilgiornale.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici Paesi europei si preparano a sequestrare la flotta ombra. Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, alcuni governi vogliono passare dalle parole ai fatti e bloccare il petrolio russo nel Baltico. La tensione tra Mosca e l’Europa sale, e ora si pensa a un intervento diretto sul mare.

Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, una parte dell’Europa prova a trasformare la pressione politica su Mosca in un’azione concreta sul mare. Quattordici Paesi affacciati sul Baltico e sul Mare del Nord, ai quali si è aggiunta l’ Islanda, hanno inviato una lettera congiunta all’ Organizzazione marittima internazionale segnalando che le petroliere legate alla cosiddetta “ flotta ombra ” russa potrebbero essere fermate, ispezionate o bloccate se non pienamente conformi alle regole internazionali su sicurezza, assicurazioni e documentazione. Resta però aperta la questione decisiva: l’ applicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pronti a sequestrare la flotta ombra 14 paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel baltico

© Ilgiornale.it - "Pronti a sequestrare la flotta ombra": 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel Baltico

Approfondimenti su Baltico Flotta

Flotta fantasma russa nel Nord Europa, 14 paesi pronti a sequestrarla. Baltico in allerta

Quattordici paesi del Nord Europa si preparano a sequestrare una flotta russa che si aggira nel Baltico.

Groenlandia, 8 Paesi europei: ‘Siamo uniti e pronti a difendere la nostra sovranità’

Otto Paesi europei, tra cui Danimarca e Groenlandia, hanno ribadito la loro unità e la volontà di difendere la sovranità territoriale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baltico Flotta

Argomenti discussi: Maschere e trucchi di Carnevale tossici per i bambini. Maxi sequestro in via dell'Omo; Alla guida senza patente, sequestrate due auto. Carabinieri intervenuti al pronto soccorso per un ubriaco che molestava il personale; Prato, maxi sequestro della procura europea di capi di abbigliamento e tessuto nella Chinatown industriale; Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre due tonnellate scoperte dai Carabinieri.

pronti a sequestrare laPronti a sequestrare la flotta ombra: 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel BalticoiControlli, fermi e possibili sequestri delle petroliere irregolari potrebbero colpire uno dei principali canali di finanziamento del Cremlino ... ilgiornale.it

pronti a sequestrare laRussia, la minaccia di 14 paesi europei: «Pronti a sequestrare le navi della flotta ombra»«Stiamo affrontando nuove situazioni di sicurezza emergenti a causa delle crescenti interferenze GNSS nelle acque europee, in ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.