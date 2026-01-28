Quattordici Paesi europei si preparano a sequestrare la flotta ombra. Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, alcuni governi vogliono passare dalle parole ai fatti e bloccare il petrolio russo nel Baltico. La tensione tra Mosca e l’Europa sale, e ora si pensa a un intervento diretto sul mare.

Dopo quattro anni di guerra in Ucraina, una parte dell’Europa prova a trasformare la pressione politica su Mosca in un’azione concreta sul mare. Quattordici Paesi affacciati sul Baltico e sul Mare del Nord, ai quali si è aggiunta l’ Islanda, hanno inviato una lettera congiunta all’ Organizzazione marittima internazionale segnalando che le petroliere legate alla cosiddetta “ flotta ombra ” russa potrebbero essere fermate, ispezionate o bloccate se non pienamente conformi alle regole internazionali su sicurezza, assicurazioni e documentazione. Resta però aperta la questione decisiva: l’ applicazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pronti a sequestrare la flotta ombra": 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel Baltico

Approfondimenti su Baltico Flotta

Quattordici paesi del Nord Europa si preparano a sequestrare una flotta russa che si aggira nel Baltico.

Otto Paesi europei, tra cui Danimarca e Groenlandia, hanno ribadito la loro unità e la volontà di difendere la sovranità territoriale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Baltico Flotta

Argomenti discussi: Maschere e trucchi di Carnevale tossici per i bambini. Maxi sequestro in via dell'Omo; Alla guida senza patente, sequestrate due auto. Carabinieri intervenuti al pronto soccorso per un ubriaco che molestava il personale; Prato, maxi sequestro della procura europea di capi di abbigliamento e tessuto nella Chinatown industriale; Maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre due tonnellate scoperte dai Carabinieri.

Pronti a sequestrare la flotta ombra: 14 Paesi europei pronti a bloccare il greggio russo nel BalticoiControlli, fermi e possibili sequestri delle petroliere irregolari potrebbero colpire uno dei principali canali di finanziamento del Cremlino ... ilgiornale.it

Russia, la minaccia di 14 paesi europei: «Pronti a sequestrare le navi della flotta ombra»«Stiamo affrontando nuove situazioni di sicurezza emergenti a causa delle crescenti interferenze GNSS nelle acque europee, in ... msn.com

«Pronti a sequestrare le navi della "flotta ombra" russa nel Baltico»: la minaccia di 14 Paesi europei per bloccare il greggio in uscita x.com

Catania, maxi sequestro di hashish: arrestato 40enne con oltre 2 chili di droga pronta allo spaccio Catania, blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato un 40enne con oltre 2 kg di hashish pronti per lo spaccio. Sequestro da oltre 30mila euro. #notizie #news #cr - facebook.com facebook