Il signore degli anelli tra cinema e letteratura | all' Università per stranieri l' incontro dedicato all' autore Tolkien

Lunedì 20 aprile alle 14, presso l’Università per stranieri, si terrà un incontro dedicato a J.R.R. Tolkien, autore de

Padre Guglielmo Spirito, frate francescano conventuale e celebre studioso del romanziere J.R.R. Tolkien, lunedì 20 aprile, alle ore 14.15 presso l'aula A della palazzina Valitutti dell'Università per stranieri di Perugia sarà protagonista di un incontro dedicato all’autore de "Il Signore degli.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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