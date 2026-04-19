alla scoperta di ancona revisited

Un intenso, a tratti sorprendente, viaggio alla scoperta di un’Ancona ‘rivisitata’, tra immagini e versi. Le prime sono quelle del fotografo Massimo Baldini, protagonista di una mostra che fino al 14 giugno sarà ospitata alla Mole Vanvitelliana. I secondi sono quelli di Franco Scataglini, che ‘dialogano’ con buona parte degli scatti esposti, in un rapporto che è emozionale, interiore, non certo ‘didascalico’. Il titolo della personale è appunto ‘Ancona Revisited’, e come scrive Franco Brevini nel libro-catalogo edito da Affinità Elettive, rappresenta "un’indagine visiva e poetica, capace di coniugare rigore analitico e sensibilità estetica"....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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