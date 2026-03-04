Ancona Revisited la città tra la fotografia di Baldini e i versi di Scataglini in mostra alla Mole Vanvitelliana

Alla Mole Vanvitelliana, fino a data da definirsi, è allestita la mostra intitolata “Ancona Revisited”, che unisce le fotografie di Baldini e i versi di Scataglini. La rassegna presenta immagini della città e poesie che ne catturano l’essenza, offrendo ai visitatori un punto di vista diverso sulle sue geometrie e monumenti. L’esposizione invita a scoprire Ancona attraverso due diverse interpretazioni artistiche.

ANCONA - Ci sono città che si offrono immediatamente allo sguardo, mostrando senza esitazione geometrie, monumenti, percorsi consueti. E ce ne sono altre che chiedono tempo, attenzione, ascolto. Ancona appartiene a questa seconda categoria: città-soglia, porto reale e interiore, luogo che custodisce la propria identità negli interstizi, nelle pieghe, nei silenzi. Nasce da questa consapevolezza la mostra Ancona Revisited, un dialogo serrato tra le fotografie di Massimo Baldini e i versi di Franco Scataglini (Ancona, 1930 – Numana, 1994), una delle voci più originali della grande stagione neodialettale novecentesca, in programma dal 18 aprile al 14 giugno presso la Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

