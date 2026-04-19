alla scala il concerto per la ricerca

Un concerto si è tenuto al Teatro alla Scala, organizzato dall’Esercito Italiano a favore della Fondazione Umberto Veronesi ETS. L’evento ha coinvolto un’orchestra e un pubblico presente in sala, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca scientifica. La manifestazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e si è svolta in un clima di partecipazione collettiva.

Un concerto al Teatro alla Scala, organizzato dall’Esercito Italiano a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS. L’evento, condotto da Roberta Floris, ha celebrato i valori che accomunano le due realtà, unite per accrescere la cultura della prevenzione e il sostegno alla ricerca d’eccellenza a beneficio di tutta la società. La serata dedicata alla musica (il concerto è stato a cura della Banda dell’Esercito) è stata anche occasione per promuovere la raccolta fondi a sostegno delle Pink Ambassador, il progetto di Fondazione Veronesi che da più di dieci anni coinvolge donne che hanno sconfitto un tumore e hanno accettato la sfida di allenarsi per 6 mesi con l’obiettivo di arrivare a correre una gara podistica competitiva, seguite da un team tecnico d’eccellenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Diana Ankudinova - The Man I Love (Concert at Margulis) First Time Hearing

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