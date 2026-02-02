Olimpiadi 2026 Mattarella arriva a Milano | incontro a Palazzo Marino e concerto alla Scala Strade chiuse e divieti

Questa mattina Milano si sveglia con le strade chiuse e i divieti di circolazione. Il presidente Sergio Mattarella è arrivato in città e ha incontrato il Comune a Palazzo Marino. Poi, si è spostato alla Scala per un concerto che segna l’inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali del 2026. La città si prepara a vivere giorni intensi, con l’attenzione puntata sui grandi eventi che coinvolgono il mondo intero.

Milano, 2 febbraio 2026 – Tutto pronto, oggi, a Milano, per l'arrivo del Comitato internazionale olimpico e la cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Inizia così, lunedì 2 febbraio, la settimana olimpica che porterà poi venerdì 6 alla cerimonia d'inaugurazion e dei Giochi a San Siro. E da questo pomeriggio si avrà anche un antipasto della piccola (grande) rivoluzione viabilistica che interesserà la città fino al termine dell'evento, domenica 22 febbraio. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c'è da sapere lazzo Marino Il primo appuntamento è alle 17, a Palazzo Marino, quando il Capo dello Stato Sergio Mattarella riceverà la presidente del Cio Kirsty Coventry, il presidente della fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò.

