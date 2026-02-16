Spettatrice ha malore alla Scala | interrotto per 20 minuti concerto della Filarmonica

Una spettatrice si è sentita male durante il concerto della Filarmonica alla Scala, causando l’interruzione dello spettacolo per circa 20 minuti. La donna si è accasciata tra il pubblico, e i paramedici sono intervenuti immediatamente per prestarle assistenza. La serata di musica sinfonica è stata temporaneamente sospesa mentre i soccorritori si prendevano cura della spettatrice nel foyer. La musica si è fermata mentre si cercava di capire le sue condizioni.

Milano, 16 febbraio 2026 - Attimi di tensione questa sera, lunedì 16 febbraio, alla Scala di Milano. Nel corso della serata è stata necessaria l'interruzione per una ventina di minuti del concerto della Filarmonica della Scala diretta da Lorenzo Viotti con in programma la settima sinfonia di Sostakovic. Arrivati quasi alla fine del terzo movimento, dalla platea un uomo ha iniziato a dire "mamma, mamma" e poi a voce più alta "c'è un medico in sala?". L'intervento dei soccorritori. Il maestro ha interrotto la musica mentre si sono avvicinati medici e spettatori ed è arrivato il personale dei vigili del fuoco con i paramedici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spettatrice ha malore alla Scala: interrotto per 20 minuti concerto della Filarmonica