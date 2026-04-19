alla globalizzazione serve un nuovo cuore

Il processo di globalizzazione ha portato a un mondo sempre più interconnesso, rendendo complesso il ripristino di sovranità nazionali che, da tempo, sono state indebolite. La perdita di valori morali tradizionali ha contribuito a una crisi di identità degli Stati, mentre le reti globali si espandono attraverso economie, culture e tecnologie. Questa situazione solleva questioni sulla capacità degli Stati di mantenere il loro ruolo nel panorama internazionale.

Il mondo ormai interconnesso rende difficile il ritorno agli Stati sovrani, svuotati anche dei valori morali che creano l’identità. Ma siamo alla vigilia di un altro reset che rivoluzionerà la gestione delle fonti energetiche: i governi ritrovino idee e responsabilità. Temo sia molto complesso e problematico poter tornare agli Stati post globalismo. Ci sarebbero gli uomini-governanti che saprebbero farlo e poi gestirli? Papa Benedetto XVI fece chiaramente intendere, profeticamente, nelle premesse dell’Enciclica sulla Globalizzazione, Caritas in Veritate, che in un mondo impregnato di cultura nichilista il vero grande rischio sta nel fatto che gli strumenti sofisticati creati dal genio umano gli possano sfuggire di mano e prendere autonomia morale.🔗 Leggi su Laverita.info

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B07 Antropologia delle religioni (Antr. cult. Modulo B) lezione 07 registrata il 24 novembre

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