Bimbo trapiantato parla il legale della famiglia | Serve un nuovo cuore entro 48 ore
L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino. Il piccolo, sottoposto a un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di perdere l’organo se non si trova una soluzione in fretta. La situazione è delicata, e l’avvocato Petruzzi non nasconde la preoccupazione: “Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile”. La questione ha già sollevato polemiche perché l’intervento è stato oggetto di una denuncia, accusando che l’
Tempo di lettura: 2 minuti “ Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile”. A parlare è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore nell’ ospedale Monaldi di Napoli, intervento oggetto di una denuncia perché l’organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimali. “Dopo una emorragia – fa sapere ancora Petruzzi – il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Napoli, trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo. Il legale della famiglia: «Serve un nuovo organo entro 48 ore»
A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il piccolo Tommaso.
Cuore "bruciato" trapiantato a un bimbo di 2 anni: sospesi due chirurghi
Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.
