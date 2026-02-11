Bimbo trapiantato parla il legale della famiglia | Serve un nuovo cuore entro 48 ore

L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino. Il piccolo, sottoposto a un trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di perdere l’organo se non si trova una soluzione in fretta. La situazione è delicata, e l’avvocato Petruzzi non nasconde la preoccupazione: “Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile”. La questione ha già sollevato polemiche perché l’intervento è stato oggetto di una denuncia, accusando che l’

Tempo di lettura: 2 minuti “ Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile”. A parlare è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore nell’ ospedale Monaldi di Napoli, intervento oggetto di una denuncia perché l’organo, proveniente dal Nord Italia, sarebbe giunto in condizioni non ottimali. “Dopo una emorragia – fa sapere ancora Petruzzi – il piccolo è stato escluso dalla lista dei ricevitori dove però è stato nuovamente inserito dopo avere superato la crisi. Ora è necessario che giunga quanto prima un organo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il piccolo Tommaso.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Bimbo trapiantato a Napoli, l'appello: Serve un nuovo cuore entro 48 ore o sarà tutto inutile(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - «Serve un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile». A parlare è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Tommaso, il bimbo sottoposto a ... gazzettadiparma.it

A Napoli trapiantato un cuore danneggiato ad un bambino di due anni: il piccolo è in terapia intensivaÈ successo all'ospedale Monaldi. Borrelli: Verità senza ombre sulla vicenda del trapianto del cuore pediatrico ... dire.it

Il caso del bimbo trapiantato con il cuore inutilizzabile, acquisiti gli atti. La mamma del piccolo: "Trovare subito un altro organo, le speranze si affievoliscono". Recuperata dai carabinieri la documentazione clinica e diagnostica.#ANSA - facebook.com facebook

Il caso del bimbo trapiantato con il cuore inutilizzabile, acquisiti gli atti. La mamma del piccolo: "Trovare subito un altro organo, le speranze si affievoliscono". Recuperata dai carabinieri la documentazione clinica e diagnostica. #ANSA x.com