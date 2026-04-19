Alissa Jung ha commentato la crisi del cinema affermando che l’arte non dovrebbe adattarsi alle difficoltà. A Lucca, un uomo ha affermato che non si può conoscere una persona soltanto attraverso un’intervista, riferendosi alla figlia, con cui non ha più contatti da quindici anni.

LUCCA Non è possibile conoscere una persona attraverso un’intervista, dice Paolo alla figlia Leo che non vede da quindici anni. Ma da una breve chiacchierata con la regista di quella scena tratta da ‘Paternal Leave’ è comunque più semplice unire i puntini di una pellicola – in lizza per il David di Donatello nella categoria esordienti – che tra le tante cose suggerisce la necessità di un reciproco ascolto tra generazioni, in una società dove il cinema e l’arte non devono "accomodarsi" per giocare ancora un ruolo centrale. È questo uno dei consigli arrivati dal tavolino dell’AngoloNove dall’attrice, regista e pediatra tedesca Alissa Jung, ospite con una doppia proiezione al cinema Centrale degli ‘Incontri speciali’ del Lucca Film Festival, che si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alissa Jung: "La crisi del cinema? L’arte non deve accomodarsi"

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