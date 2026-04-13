Al Lucca Film Festival, la regista Alissa Jung è stata ospite, arricchendo il programma di eventi dedicati al cinema. Recentemente, l’evento ha visto anche la partecipazione di Fisher Stevens, regista e attore statunitense, durante incontri che hanno riscosso molto interesse. Sono state annunciate diverse novità legate alla manifestazione, che prosegue con una serie di proiezioni e incontri previsti nelle prossime giornate.

Dopo il successo degli incontri con il regista e attore statunitense Fisher Stevens abbiamo tante news da comunicare. Il Lucca Film Festival organizza il secondo appuntamento nell’ambito degli Incontri Speciali con ospiti internazionali. Due incontri, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – con il pubblico e con le scuole con protagonista la regista, sceneggiatrice e attrice tedesca Alissa Jung. La regista presenterà il suo film di esordio alla regia, Paternal Leave il cui protagonista è Luca Marinelli e per cui è stata recentemente nominata al Premio David di Donatello 2026 come Miglior Regista Esordiente. Ritratto artistico di Alissa Jung e il suo ultimo film.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La regista Alissa Jung ospite al Lucca Film Festival

Lucca Film Festival, Alissa Jung incontra scuole e pubblico dopo la proiezione di “Paternal Leave”LUCCA FILM FESTIVAL Lucca, 16 e 17 aprile 2026 c/o Cinema Centrale Ospite la regista e attrice tedesca Alissa Jung in un doppio evento per le scuole...

Leggi anche: Regista nipponico Koji Fukada super ospite di Asia film festival 2026