Durante il Lucca Film Festival, la regista e attrice Alissa Jung ha incontrato studenti e pubblico dopo la proiezione del film

LUCCA FILM FESTIVAL Lucca, 16 e 17 aprile 2026 co Cinema Centrale Ospite la regista e attrice tedesca Alissa Jung in un doppio evento per le scuole e per il pubblico con la proiezione del suo film d’esordio “ Paternal Leave ”, in cinquina ai David di Donatello 2026 come Miglior Esordio Ingresso gratuito fino a esaurimento posti Dopo il successo degli incontri con il regista e attore statunitense Fisher Stevens e in attesa della sua prossima edizione, che si terrà con la direzione artistica di Nicola Borrelli e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – dal 26 settembre al 4 ottobre 2026, il Lucca Film Festival – organizza il secondo appuntamento nell’ambito degli Incontri Speciali con ospiti internazionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lucca Film Festival, Alissa Jung incontra scuole e pubblico dopo la proiezione di “Paternal Leave”

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